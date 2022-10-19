20 октября в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Архив "КП"

20 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 - Мясновов: ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-38 (чётн.), 28-а, 30-а, 30-б, 34-а, 45-а, 47-а, 49-а, 55-а, 57-а, 59-а, 61-а, 63-а; ул. Переходная, 1, 2, 3; ул. Н. Краснослободская, 15-а; с 09:00 до 13:00 - ул. Пролетарская, 1-б, 12-а;

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 87;

с 09:00 до 17:00 - ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 115, 117; ул. Октябрьская, 52, 60, 64-а; ул. Макаренко, 13, 13 к.2, 13 к.3, 13 к.4, 13 к.5, 13 к.6; ул. Оружейная, 26, 32-а, 32-б; п. Рудаково: пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б; пер. Лазурный, 5, 13; п. Рудаково: пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150; ул. Бакунина, 4; Московское ш., 25-41 (нечётн.);

с 12:30 до 14:00 - Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-г, 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).