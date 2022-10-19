На 1 октября туляки задолжали за газ около 75 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

На 1 октября 2022 года жители Тульской области задолжали за газоснабжение 75 млн рублей. Газоснабжающая организация уточняет, что долги есть у 4% абонентов компании – почти 27,5 тысяч жителей региона.

Чтобы остановить рост долгов, в январе-сентябре 2022 года поставщик газа отключил от газовой сети 1,4 тысячи абонентов, чей общий долг превысил 13,3 млн рублей. Всего в Тульской области за неоплату газа остаются отключенными свыше 6 тысяч абонентов, суммарный долг которых составляет 50,5 млн рублей.

Восстановить подачу газа должникам готовы только при условии полного погашения задолженности и оплаты затрат на отключение и подключение газа. Отключение от сети газоснабжения применяется в крайнем случае, когда абонент игнорирует уведомления поставщика газа и продолжает копить долги.

Напомним, у абонентов есть возможность заключить соглашение о погашении задолженности в рассрочку. Подробную информацию об этом можно узнать по телефонам, указанным в квитанции или в абонентском участке. С начала года этой возможностью воспользовались уже свыше 700 абонентов.