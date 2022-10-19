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Общество19 октября 2022 12:20

Мошенники стали представляться тулякам сотрудниками Роспотребнадзора

Они предлагают передать наличными либо перевести деньги "на нужды участников СВО"
Источник:kp.ru
Мошенники стали представляться тулякам сотрудниками Роспотребнадзора

Мошенники стали представляться тулякам сотрудниками Роспотребнадзора

Фото: Архив "КП"

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тульской области, в регионе появился новый вид мошенничества: неизвестные, звонящие потенциальным жертвам начали представляться сотрудниками этого ведомства. Чаще всего они звонят в коммерческие предприятия и предлагают перевести либо передать наличными деньги "для участников спецоперации".

Роспотребнадзор предупреждает: эти звонки не имеют к ведомству никакого отношения, а сотрудники ведомства не обзванивают никого с предложениями сделать пожертвование. Если вам поступил подобный звонок, можете смело обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.