В Тульской области ищут пропавшую без вести 51-летнюю женщину Фото: соцсети

В Тульской области поисковики отряда "ЛизаАлерт" разыскивают пропавшую без вести 51-летнюю Наталью Ивановну Жиликову (Казеннову), жительницу села Архангельское в Каменском районе Тульской области. С 18 октября её местонахождение неизвестно.

Пропавшая ростом 160 см, xудощавого телосложения, кареглазая, с короткими черными крашеными волосами. Была одета, предположительно, в байковую куртку в синие-красные пятна, синие джинсы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться по телефону горячей линии 112 или напрямую с инфоргом Кузена (Анастасия) 89065304669.