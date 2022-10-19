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Общество19 октября 2022 11:40

В Тульской области ищут пропавшую без вести 51-летнюю женщину

Неизвестно ее местонахождение с 18 октября
Источник:kp.ru
В Тульской области ищут пропавшую без вести 51-летнюю женщину

В Тульской области ищут пропавшую без вести 51-летнюю женщину

Фото: соцсети

В Тульской области поисковики отряда "ЛизаАлерт" разыскивают пропавшую без вести 51-летнюю Наталью Ивановну Жиликову (Казеннову), жительницу села Архангельское в Каменском районе Тульской области. С 18 октября её местонахождение неизвестно.

Пропавшая ростом 160 см, xудощавого телосложения, кареглазая, с короткими черными крашеными волосами. Была одета, предположительно, в байковую куртку в синие-красные пятна, синие джинсы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться по телефону горячей линии 112 или напрямую с инфоргом Кузена (Анастасия) 89065304669.