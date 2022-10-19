В Тульской области депутаты поддержали идею о сокращении расходов на новогодние праздники Фото: Архив "КП"

В Тульской области депутаты одной из партий поддержали идею сократить новогодние траты, передав сэкономленные средства на поддержку бойцов, участвующих в спецоперации. Об этом заявил депутат облдумы Сергей Гребенщиков.

«В текущей социально-экономической и политической ситуации я считаю необходимым более рационально использовать имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Уверен, туляки одобрят нашу идею и с радостью поддержат, таким образом, весь народ нашей огромной Родины», – заявил депутат.

Партия в скором времени отправит руководству Тулы и Тульской области предложение перераспределить деньги, запланированные на развлекательные мероприятия, и направить их на поддержку семей мобилизованных туляков, приобретение снаряжения и продовольствия, адресную помощь.

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