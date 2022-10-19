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Происшествия19 октября 2022 10:27

В Тульской области дворник украл из квартиры телевизор и видеомагнитофон

Мужчину задержали, он сознался в содеянном
Источник:kp.ru
В Тульской области дворник украл из квартиры телевизор и видеомагнитофон

В Тульской области дворник украл из квартиры телевизор и видеомагнитофон

Фото: Архив "КП"

В Киреевском районе Тульской области 53-летний житель посёлка Щварцевский обратился в полицию с заявлением о краже. Как пояснил мужчина, из его квартиры, разбив окно, унесли телевизор и видеомагнитофон.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний дворник. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. После задержания мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.