В Тульской области дворник украл из квартиры телевизор и видеомагнитофон Фото: Архив "КП"

В Киреевском районе Тульской области 53-летний житель посёлка Щварцевский обратился в полицию с заявлением о краже. Как пояснил мужчина, из его квартиры, разбив окно, унесли телевизор и видеомагнитофон.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый 37-летний дворник. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. После задержания мужчина признался в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.