Охотника из Тульской области осудили за незаконное хранение пороха Фото: Архив "КП"

Житель Чернского района был признан виновным в незаконном хранении пороха.

Как установил суд, до 21 апреля 2022 года житель Чернского района, являясь охотником, незаконно хранил в гараже на территории своего участка 3 металлические емкости и 1 картонную коробку с взрывчатым веществом метательного действия (порохом) общей массой более 700 г.

Эти запасы обнаружили и изъяли сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Суд приговорил мужчину к 6 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также к штрафу в 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.