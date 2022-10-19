Жительница Тульской области заявила в полицию, что ее сожитель гоняется за ней с топором и косой Фото: Архив "КП"

В Кимовском районе Тульской области местную жительницу признали виновной в заведомо ложном вызове полиции и оштрафовали на 1000 рублей.

Как установил суд, 14 сентября 2022 года женщина позвонила в полицию, заявив, что ее сожитель бегает за ней, угрожая топором и косой. Как выяснилось на месте, это не соответствовало действительности.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.