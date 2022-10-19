В Центральном округе Тулы с 21 октября изменится схема движения транспорта Фото: материалы пресс-служб

В Туле с 21 октября по автомобильной дороге около дома № 3 по улице Рязанской и на участке от улицы Мезенцева до 2-го Волоховского проезда организуют двустороннее движение - с таким предложением доработки схемы выступили местные жители.

Пожелания туляков учли и дополнительно проработали вопрос. Напомним, с 1 сентября по 1-ому, 2-ому, 3-ему, 4-ому Волоховским проездам, 2-й Волоховской улице, 4-ому Волоховскому переулку и по автомобильной дороге около дома № 3 по улице Рязанской было организовано одностороннее движение.

Схема движения автомобильного транспорта была изменена для обеспечения безопасности учащихся центра образования №16 (школы по улице Волоховская, 7 и детского сада по улице Академика Павлова, 34б).

Новые изменения согласованы с ОГИБДД УМВД России по городу Туле.