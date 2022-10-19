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Здоровье19 октября 2022 8:29

За сутки в Тульской области на 19 октября выявили 55 новых заболевших коронавирусом

40 человек выздоровели от ковида за этот же период
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 19 октября выявили 55 новых заболевших коронавирусом

За сутки в Тульской области на 19 октября выявили 55 новых заболевших коронавирусом

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 октября, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 55 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 626 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 6 человек.

40 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 838 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 325 человек.