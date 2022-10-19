За сутки в Тульской области на 19 октября выявили 55 новых заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 октября, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 55 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 626 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 6 человек.

40 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 838 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 325 человек.