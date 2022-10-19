В Тульской области начали оказывать адресную помощь семьям мобилизованных Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области волонтеры начали оказывать адресную помощь семьям туляков, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Они работают по заявкам, подать которые можно по телефону региональной горячей линии – 129.

На горячей линии специалисты «Моего семейного центра» отвечают на интересующие туляков вопросы, а также фиксируют заявки. В день на этот номер обращаются около 50 раз - как сами мобилизованные, так и члены их семей. Все обращения дополнительно отслеживаются в Ситуационном центре Губернатора Тульской области.

Напомним, в Тульской области ввели дополнительные меры социальной поддержки для семей мобилизованных и военнослужащих, с 26 октября можно будет подать заявление на их получение по телефону 129 или в офисах «Моего семейного центра».