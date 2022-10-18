За сутки мошенники украли почти 1,4 млн рублей у пяти жителей Тульской области Фото: Архив "КП"

В Тульской области за прошедшие сутки пять граждан по вине мошенников лишились 1 377 932 рублей, несмотря на то, что все потерпевшие знали о фактах и способах мошенничеств.

На сегодня самыми распространенными являются мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов. Таким образом 23-летний житель Щёкино перевёл преступникам 960 тысяч рублей своих сбережений, 60-летний охранник из Алексина лишился 233 тысяч рублей, а 20-летняя студентка из Тулы - 115 тысяч рублей.

44-летний инженер одного из химических предприятий Новомосковска при попытке купить мобильный телефон на сайте объявлений попался на уловки злоумышленников и лишился 65 тысяч рублей, а 35-летняя жительница Киреевска перевела 4 932 рубля якобы знакомой дочери, попавшей в сложную жизненную ситуацию. Помощи «знакомая» попросила через социальную сеть Вконтакте.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.