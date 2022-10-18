Тульским медицинским учреждениям передали 91 новый автомобиль Фото: материалы пресс-служб

17 октября учреждения здравоохранения региона получили более 90 автомобилей, которые для них приобрели по программе модернизации первичного звена за счет федерального и регионального бюджетов.

Как отметил в ходе вручения губернатор Тульской области, первичное звено здравоохранения – самое близкое к людям. Участковые педиатры, терапевты – первые, к кому обращаются пациенты, на них ложится большая нагрузка – в том числе по борьбе с ковидом, вакцинации, диспансеризации.

«Мы делаем все для поддержки наших медиков. Возводим ФАПы, ремонтируем и строим больницы и поликлиники, закупаем современное оборудование, вводим региональные доплаты. Кроме того, ежегодно обновляем автопарк первичного звена. Сегодня мы вам передаем машины повышенной проходимости, которые помогут обслуживать отдаленные населенные пункты», – подчеркнул Алексей Дюмин.

В прошлом году поступило 148 служебных автомобилей, которые в основном получили районные больницы. В этом году закупили еще 91 машину. Они уже распределены по медучреждениям. Автомобили будут использоваться для доставки пациентов в медицинские организации, а медработников – к месту жительства пациентов. Также на них будут перевозить биоматериалы на исследования и доставлять лекарства жителям отдаленных районов. В следующем году планируется приобрести еще 66 машин.