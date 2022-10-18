Туляк соврал, что его похитили и избили, чтобы избежать наказания за уклонение от ограничения свободы Фото: Архив "КП"

31-летний житель Донского был признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления, а также в уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы.

В суде установлено, что ранее судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека безработный житель Донского в июне 2022 года обратился в полицию с вымышленной информацией о том, что неизвестные его похитили, избили, а также украли у него деньги. Однако таким образом злоумышленник пытался избежать ответственности за то, что уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы, назначенного ему по приговору суда.

Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 9 месяцев 1 день.

Приговор в законную силу не вступил.