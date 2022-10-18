Туляка, не платившего алименты на дочь, арестовали на 10 суток Фото: Архив "КП"

35-летний туляк, у которого есть 10-летняя дочь, уже давно перестал заботиться о своем ребенке, не оказывал материальной помощи, девочку не навещал, при этом без уважительных причин не выплачивал алименты и не принимал мер, чтобы найти работу. Кроме того, он не жил по месту регистрации и всячески скрывался от судебных приставов.

Все это логично привело к тому, что пристав, занимавшийся исполнительным производством по данному делу, вынес постановление и объявил должника в исполнительный розыск. В результате проведенной работы удалось установить, где на самом деле живет туляк, после чего мужчину препроводили в отделение судебных приставов, где на него составили протокол за неуплату алиментов.

По итогам рассмотрения протокола неплательщика признали виновным и назначили ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Отбытие административного наказания не освобождает гражданина от родительских обязанностей и уплаты долга. Если мужчина и после этого не начнет платить алименты, его ждет уголовная ответственность.