Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 11:05

Туляков предостерегают от покупки икры щуки от производителя-призрака

О сомнительном продукте, который может попасться на полках, предупреждает региональный Роспотребнадзор
Источник:kp.ru
Туляков предостерегают от покупки икры щуки от производителя-призрака

Туляков предостерегают от покупки икры щуки от производителя-призрака

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает жителей региона о возможности встретить на полках магазинов региона некачественную икорную продукцию c данными о несуществующем изготовителе. Управление настоятельно рекомендует потребителям в случае, если купили эту продукцию, не употреблять ее в пищу.

В маркировке на банке такой икры указано: "икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления 10.08.2022, производитель ИП Козлов В.В. (Астраханская обл., Володарский район, поселок Володарский, ул. Советская, 49).

Как установил Роспотребнадзор по Астраханской области, на самом деле производством этой икры занимаются неустановленные лица. Информация направлена в правоохранительные органы.