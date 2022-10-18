Туляков предостерегают от покупки икры щуки от производителя-призрака

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает жителей региона о возможности встретить на полках магазинов региона некачественную икорную продукцию c данными о несуществующем изготовителе. Управление настоятельно рекомендует потребителям в случае, если купили эту продукцию, не употреблять ее в пищу.

В маркировке на банке такой икры указано: "икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления 10.08.2022, производитель ИП Козлов В.В. (Астраханская обл., Володарский район, поселок Володарский, ул. Советская, 49).

Как установил Роспотребнадзор по Астраханской области, на самом деле производством этой икры занимаются неустановленные лица. Информация направлена в правоохранительные органы.