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Происшествия18 октября 2022 10:31

В ДТП на трассе М-2 в Тульской области погиб 45-летний мужчина

Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении
Источник:kp.ru
В ДТП на трассе М-2 в Тульской области погиб 45-летний мужчина

В ДТП на трассе М-2 в Тульской области погиб 45-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

17 октября в 22:35 на 187-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Тулы произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 39-летний мужчина на автомобиле Chevrolet Lacetti столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком Faw под управлением 46-летнего мужчины.

В результате ДТП погиб на месте пассажир автомобиля Chevrolet – 45-летний мужчина. Водитель этого же автомобиля был госпитализирован.