В Тульской области нетрезвый водитель на "Рено" опрокинулся в кювет: пострадал 52-летний пассажир
Фото: материалы пресс-служб
17 октября в 10:30 на 33-м километре автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» в Суворовском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП.
По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero съехал с дороги в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 52-летнего пассажира. Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.