В Тульской области нетрезвый водитель на "Рено" опрокинулся в кювет: пострадал 52-летний пассажир Фото: материалы пресс-служб

17 октября в 10:30 на 33-м километре автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» в Суворовском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, 46-летний мужчина на автомобиле Renault Sandero съехал с дороги в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 52-летнего пассажира. Водитель автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.