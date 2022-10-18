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Здоровье18 октября 2022 10:00

За сутки в Тульской области на 18 октября выявили 53 новых случая коронавируса

50 человек выздоровели от коронавируса за этот же период
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 18 октября выявили 53 новых случая коронавируса

За сутки в Тульской области на 18 октября выявили 53 новых случая коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 18 октября, 11:15, за минувшие сутки в Тульской области выявили 53 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразился 185 571 пациент. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 5 человек.

50 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 798 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 324 человека.