Чем тулякам может грозить отказ принять повестку из военкомата Фото: Алексей ФОКИН

Как пояснил начальник отдела военного комиссариата Тульской области, в случае, если туляк отказывается получить повестку из военкомата, ему может грозить административная ответственность по статье «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Наказание по этой статье - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.

А вот повторный отказ может обернуться уже уголовной ответственностью — по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». В этом случае нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест либо лишение свободы на срок до 2 лет.