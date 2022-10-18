В Туле на улице Советской столкнулись пассажирский автобус и Renault Фото: соцсети

Утром 18 октября, около 8:30 в центре Тулы, на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса, на трамвайных путях, столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Renault. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, помощь врачей участникам ДТП не потребовалась: никто из людей не пострадал. Однако столкновение привело к формированию пробки - Советская улица "встала" в обе стороны, также движение было значительно затруднено на улице Демонстрации и проспекте Ленина.

Подробности и виновник аварии будут установлены сотрудниками ГИБДД.