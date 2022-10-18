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Происшествия18 октября 2022 8:39

В Туле на улице Советской столкнулись пассажирский автобус и Renault

Это привело к образованию пробки по улице Советской в обе стороны
Источник:kp.ru
В Туле на улице Советской столкнулись пассажирский автобус и Renault

В Туле на улице Советской столкнулись пассажирский автобус и Renault

Фото: соцсети

Утром 18 октября, около 8:30 в центре Тулы, на пересечении улиц Советской и Фридриха Энгельса, на трамвайных путях, столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Renault. О происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции, помощь врачей участникам ДТП не потребовалась: никто из людей не пострадал. Однако столкновение привело к формированию пробки - Советская улица "встала" в обе стороны, также движение было значительно затруднено на улице Демонстрации и проспекте Ленина.

Подробности и виновник аварии будут установлены сотрудниками ГИБДД.