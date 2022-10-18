Спасатели ликвидировали два взрывных устройства, найденных в Туле и в Грумантах Фото: материалы пресс-служб

17 октября группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы в Тульской области обезвредила 2 минометные мины калибром 120 мм и 82 мм. Эти снаряды, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, обнаружили на улице Хомутовская в Туле и в деревне Груманты Щекинского района.

Кправление МЧС напоминает жителям региона, как следует поступить, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".