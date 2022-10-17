В Туле 18 октября десятки домов останутся без электричества Фото: Архив "КП"

18 октября в Туле десятки домов останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети.

Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - Мясново: ул. 1-я Прокатная 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 17-а; ул. 2-я Прокатная 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14; ул. 1-я Прокатная, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 15-а, 17-а; ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.), 2; ул. 3-я Прокатная, 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14; Одоевское ш., 3, 5, 91; ул. Демонстрации, 149-193 (нечётн.), 148-166 (чётн.); ул. Одоевская, 4-26 (чётн.), 3-а-31-а (нечётн.); пер. Нефтяной, 4, 5, 7, 7/1, 9, 10, 10-б; Тупик реки Воронки, 1-17 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 1-а, 1-б; Московское ш., 25-41 (нечётн.); ул. Н. Руднева, 17, 19, 19-а, 21, 21-а; ул. Циолковского, 8-б;

с 09:30 до 13:30 - ул. М. Горького, 20, 22, 20-а (ГСК № 4), 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Дульная, 63-а, 67, 80, 82; ул. Арсенальная, 3.