В Туле бездомный обокрал чужую машину: деньги потратил, а вот телефон пришлось вернуть Фото: Архив "КП"

В тульском Криволучье в полицию с заявлением о краже обратился 50-летний местный житель. Он сообщил, что из припаркованного им на улице Доватора автомобиля "Опель" пропала сумка, в которой лежали 2 тысяч рублей, мобильный телефон и ключи.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что злоумышленником был 43-летний нигде не работающий, ранее неоднократно судимый мужчина без определённого места жительства. Спустя некоторое время его удалось задержать и доставить в дежурную часть. Там он признался в содеянном. Деньги злоумышленник успел потратить, а вот мобильный телефон вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.