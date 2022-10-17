Медики из Тулы помогли создать в Мариуполе дополнительный стоматологический кабинет Фото: материалы пресс-служб

Тульская область оказывает мариупольцам медицинскую помощь с июля 2022 года - это делается в рамках соглашения о сотрудничестве региона с ДНР.

Тау, уже третья смена тульских медработников проводит прием горожан. В эту бригаду вошли 15 человек: семь врачей, пять медсестер, фельдшер, медицинский техник и водитель. В мобильной поликлинике работают лаборатория, кабинеты УЗИ, ЭКГ, флюорографии, маммографии и два стоматологических кабинета.

. Фото: материалы пресс-служб

Также для жителей проводили телемедицинские консультации из Тулы с узкими специалистами – эндокринологом, неврологом, кардиологом и онкологом.

А поскольку многие мариупольцы нуждаются в помощи зубных врачей, туляки привезли в городскую больницу Мариуполя специальное оборудование и расходные материалы. Теперь, при помощи туляков, там развернут дополнительный современный стоматологический кабинет.