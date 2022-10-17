В Тульской области ВАЗ сбил мотоциклиста: пострадали водитель и пассажирка мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

16 октября в 16:00 на 1-м километре автодороги «Спицино – Иваньково – Есуково» в Ясногорском районе Тульской области произошло ДТП с мотоциклистом.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек на автомобиле ВАЗ-211440 не уступил дорогу имевшему преимущество в движении мотоциклу Acura, на котором ехали 40-летний мужчина и его пассажирка, 39-летняя женщина.

В результате ДТП водителя и пассажирку мотоцикла госпитализировали с различными травмами.