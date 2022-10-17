В Тульской области замечен редкий краснокнижный гриб - мутинус собачий Фото: соцсети

В Тульской области грибники из Новомосковска заметили редкий краснокнижный гриб, известный в народе как гриб-вонючка, и поделились его фото в соцсетях.

Научное название этого вида грибов - «мутинус Равенеля» или «мутинус собачий», а сам гриб является очень редким и занесен в красную книгу России.

Эти грибы встречаются в самых разных широтах, от Краснодарского края до Мурманской области, но встреча с ними в Тульской области - большая редкость.

Гриб считается условно съедобным, пока проходит начальную стадию развития (в этот период он напоминает сероватое яйцо), но полностью несъедобен, когда становится взрослым.