Ветер, дождь и заморозки: туляков предупреждают об ухудшении погодных условий Фото: Архив "КП"

В Тульской области дорожная полиция предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий: в регионе наблюдаются периодическое усиление ветра, дожди и понижение температуры по ночам вплоть до заморозков. Все вместе это может осложнить дорожно-транспортную обстановку.

Водителей и пешеходов просят проявить особую осторожность в период неблагоприятных погодных условий: соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, строго выполнять предписания дорожных знаков. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться, пропуская пешеходов, переходящих проезжую часть.

Пешеходам следует использовать на одежде световозврощающие элементы, чтобы водители в темное время суток, а также в ненастную погоду всегда могли заметить вас и вовремя остановиться.