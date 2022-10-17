Мастер металлических скульптур из Тулы принимает участие в международной онлайн-выставке Фото: соцсети

В международной онлайн-выставке @rusweldart принимает участие мастер и художник из Тулы - Кирилл Климов с работой «Кот Гермес и сумка». Это металлическая скульптура, сваренная из остатков металла с помощью электродуговой сварки на заказ для магазина итальянских сумок. Кот является эмблемой магазина, а сумка – точная копия самой продаваемой сумки в мире Birkin Hermes.

Туляки могут поддержать своего земляка, поставив «лайк» публикации с его работой на странице конкурса. Результаты будут подсчитаны после 27 октября.

Отметим, Кирилл Климов – автор многих известных тулякам работ, таких как стимпанк-динозавр, долго украшавший "Искру" и размещенный в экзотариуме механический хамелеон.