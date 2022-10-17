Избил и вытолкнул с балкона: жителя Тульской области осудили за попытку убить свою мать Фото: Архив "КП"

В Новомосковске 42-летний местный житель был признан виновным в покушении на убийство.

В суде установлено, что поздним вечером 4 июня 2022 года пьяный подозреваемый, ранее судимый за кражи, причинение тяжкого вреда здоровью, мошенничество и угон, находился у себя дома в Новомосковске Тульской области. Он поссорился со своей 64-летней матерью после ее замечания в его адрес и избил женщину. Та, пытаясь позвать на помощь, выбежала на балкон квартиры, находившейся на втором этаже, но следом туда зашёл сын и, желая убить женщину, вытолкнул ее через открытую створку.

Соседи вызвали скорую помощь, и врачам удалось спасти жизнь потерпевшей, но женщина получила телесные повреждения, имеющие критерии тяжкого вреда здоровью.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.