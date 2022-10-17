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Общество17 октября 2022 7:39

В Туле для детей и подростков с ограниченными возможностями провели спортивно-военную игру «Бастион»

Вместе с ними испытания проходили и взрослые, которые их сопровождали
Источник:kp.ru
В Туле для детей и подростков с ограниченными возможностями провели спортивно-военную игру «Бастион»

В Туле для детей и подростков с ограниченными возможностями провели спортивно-военную игру «Бастион»

Фото: материалы пресс-служб

В Туле в рамках II этапа II Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!» прошла спортивно-военная патриотическая игра «Бастион». Впервые ее провели для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: в игре участвовали 75 детей и подростков, а также взрослые, которые их сопровождали.

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Фото: материалы пресс-служб

Ребята вместе с родителями посоревновались в стрельбе из тагера с инфракрасным лучом на станции «Лазертаг», прошли полосу препятствий на военно-тактическом полигоне, выполнили задания на станции «Крепость».

В конце игры все участники получили медали и сувениры.

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Фото: материалы пресс-служб