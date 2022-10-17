В Туле для детей и подростков с ограниченными возможностями провели спортивно-военную игру «Бастион» Фото: материалы пресс-служб

В Туле в рамках II этапа II Всероссийского проекта «Спортивное наследие – здоровая страна!» прошла спортивно-военная патриотическая игра «Бастион». Впервые ее провели для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: в игре участвовали 75 детей и подростков, а также взрослые, которые их сопровождали.

. Фото: материалы пресс-служб

Ребята вместе с родителями посоревновались в стрельбе из тагера с инфракрасным лучом на станции «Лазертаг», прошли полосу препятствий на военно-тактическом полигоне, выполнили задания на станции «Крепость».

В конце игры все участники получили медали и сувениры.