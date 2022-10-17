Туляк Владимир Шемякин вошел в состав Российской Академии Радиовещания Фото: Архив "КП"

Академия Радиовещания сообщила на своей странице в соцсетиях, что в ее состав вошли учредитель ООО «Радиольянс» Евгений Карпов (Ставрополь), генеральный директор и владелец ГК «Радио Холдинг» Сергей Карпенко (Белогород), а также туляк — председатель совета директоров ГК «Медиа Траст» Владимир Шемякин.

Российская Академия Радиовещания (РАР) была организована представителями отечественной радиовещательной индустрии 7 декабря 2007 года, ее ключевой задачей является объединение усилий вещателей для дальнейшего развития отечественной радиоиндустрии и укрепления ее влияния в медийном пространстве.

Ранее туляк Владимир Шемякин возглавлял Росгосцирк, но позднее покинул пост покинул этот пост по собственному желанию. Также Владимир Шемякин был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва.