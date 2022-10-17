В Туле, Новомосковске и Ефремове часть радиостанций временно прекратили вещание Фото: материалы пресс-служб

17 октября с 02:00 до 11:00 в Туле, Ефремове и Новомосковске временно прекратили вещание некоторые телеканалы и радиостанции из-за плановых работ на оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС «Тульского ОРТПЦ».

В Туле - РТРС-1, 34 ТВК, РТРС-2, 60 ТВК, Радио России, 90,2 FM, Вести-ФМ, 100,9 FM, Маяк, 103,9 FM, Орфей, 71,93 FM, Суббота, 12 ТВК.

В Новомосковске - РТРС-1, 34 ТВК, РТРС-2, 60 ТВК, Радио России, 99,5 FM, Вести ФМ, 92,7 FM, Маяк, 95,1 FM.

В Ефремове - РТРС-1, 44 ТВК, РТРС-2, 45 ТВК, Радио России, 99,0 FM.