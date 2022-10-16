Тульский «Арсенал» 16 октября проиграл в выездном матче московскому «Велесу» Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 16 октября, в Домодедово прошла игра 14-го тура Первой лиги, в которой встретились тульский «Арсенал» и московский «Велес». Этот выездной матч закончился для туляков поражением со счетом 1:0. Отмечается, что это уже третий матч подряд, в котором «Арсеналу» не удается забить ни одного мяча.

Единственный мяч игры забил на 28-й минуте Владимир Кабахидзе. А вот туляки, несмотря на явное преимущество на поле, реализовать свои опасные моменты так и не смогли.

В результате игры «Велес» получил 3 очка и понялся на две строчки в турнирной таблице — с 16-ой на 14-ю, а «Арсенал» замкнул первую пятерку с 22 очками.

Через неделю, 23 октября, «Арсенал» играет на своем поле с «Волгарем».