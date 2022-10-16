17 октября в Туле десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Архив "КП"

17 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Марата, 100-116 (чётн.), 29; ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.); ул. Кирова, 71-91 (нечётн.), 25, 25-а, 25-б; ул. Замочная, 92-112 (чётн.); ул. Демидовская, 68; Мясново: ул. 2-я Прокатная, 1-15, 5-а; ул. 1-я Прокатная, 1, 9, 12; Одоевское ш., 3, 5, 91; ул. Кутузова, 10-а; ул. Шухова, 9; ул. Каракозова, 29-63 (нечётн.), 30-64 (чётн.), 69, 70, 71; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-85 (нечётн.), 69-а; ул. Калинина, 110, 143, 139; пер. Патронный; ул. Кирова, 30, 41-а, 54-76, 142-156 (чётн.), 41-51, 115-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.), 94-а, ; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Марата, 156; п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 50-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 69-а; ул. Станиславского, 50, 60; ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.), 13-а, 15-а; ул. Ак. Павлова, 77-101 (нечётн.), 93-а, 95-а; ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.);

с 09:30 до 13:30 - ул. Серебровская, 16-а, 16-б, 16-в, 16-д, 16-г, 16-е, 16 (ГСК № 23, ГСК № 34, ГСК № 41), 16/1, 37, 45; ул. 3-я Зеркальная, 9; ул. Радищева, 19.