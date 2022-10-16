В поселке в Тульской области спасатели спасли с дерева кошку, просидевшую там трое суток Фото: соцсети

В Бородинском поселке Киреевского района Тульской области сотрудники пожарно-спасательной части №49 спасли кошку: несчастное животное забралось на дерево на улице Пушкина, с которого не смогло спуститься и просидело там почти трое суток.

Как уточнили в МЧС, о кошке спасателям сообщила местная жительница, и пожарные не смогли остаться равнодушными - выехали на место и сняли кошку. Жители поселка остались очень благодарны за помощь.