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Происшествия16 октября 2022 14:04

В поселке в Тульской области спасатели спасли с дерева кошку, просидевшую там трое суток

О животном, застрявшем на высоком дереве, сообщила местная жительница
Источник:kp.ru
В поселке в Тульской области спасатели спасли с дерева кошку, просидевшую там трое суток

В поселке в Тульской области спасатели спасли с дерева кошку, просидевшую там трое суток

Фото: соцсети

В Бородинском поселке Киреевского района Тульской области сотрудники пожарно-спасательной части №49 спасли кошку: несчастное животное забралось на дерево на улице Пушкина, с которого не смогло спуститься и просидело там почти трое суток.

Как уточнили в МЧС, о кошке спасателям сообщила местная жительница, и пожарные не смогли остаться равнодушными - выехали на место и сняли кошку. Жители поселка остались очень благодарны за помощь.