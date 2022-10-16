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Происшествия16 октября 2022 12:01

В тульском кафе на улице Советской посетитель устроил погром, поломав мебель

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии, вызванные персоналом бара, с которого посетитель начал свой дебош
Источник:kp.ru
В тульском кафе на улице Советской посетитель устроил погром, поломав мебель

В тульском кафе на улице Советской посетитель устроил погром, поломав мебель

Фото: Архив "КП"

В Туле в баре, расположенном на улице Советской, произошло ЧП. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что один из посетителей устроил словесную ссору с работниками заведения, после чего посетитель отправился в соседнее кафе, где устроил погром, сломав стулья и столы.

Экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителя и передал сотрудникам полиции.