В тульском кафе на улице Советской посетитель устроил погром, поломав мебель Фото: Архив "КП"

В Туле в баре, расположенном на улице Советской, произошло ЧП. На место происшествия были вызваны сотрудники Росгвардии.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что один из посетителей устроил словесную ссору с работниками заведения, после чего посетитель отправился в соседнее кафе, где устроил погром, сломав стулья и столы.

Экипаж вневедомственной охраны задержал правонарушителя и передал сотрудникам полиции.