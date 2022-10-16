22-летний житель Тульской области заплатит 40 тысяч рублей за уклонение от армейской службы Фото: Архив "КП"

22-летний житель Ясногорска в Тульской области был признан виновным в уклонении от службы в армии.

Как установили в суде, молодой человек не явился в военкомат 22 июня для прохождения медосвидетельствования, хотя причин для отсрочки у него не было. В ходе заседания парень заявил, что не пришел, потому что был на подработке, но позже признался, что не хотел идти служить и всячески избегал похода в военкомат.

Отмечается, что ранее он уже получал отсрочку на время учебы в техникуме.

В результате суд признал молодого человека виновным и назначил наказание - штраф в 40 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек должен будет отправиться на службу.