В Тульской области мошенники у 8 жителей обманом получили больше 3 млн рублей Фото: Архив "КП"

В Тульской области продолжают действовать мошенники. Так, за сутки у восьми жителей области преступники выманили 3 067 283 рубля, несмотря на то, что все потерпевшие знали о подобных способах обмана.

Как сообщают в полиции, чаще всего встречается схема, при которой неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить денежные средства на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов.

Таким образом был обманут 47-летний туляк, который перевел на "защищенный" счёт 100 тысяч рублей. По такой же схеме были обмануты 63-летняя тулячка, которая перевела 545 612 рублей, взятых в кредит, 67-летняя жительница Кимовска, потерявшая 29 400 рублей, и 56-летняя жительница Новомосковска, которая перевела 564 500 рублей и 747 700 рублей.

А вот 40-летний туляк решил купить автомашину, привезённую из Японии. С ним связался неизвестный мужчина и представился менеджером компании по продаже японских автомашин, но когда потерпевший перевёл ему 993 671 рубль, «менеджер» перестал выходить с ним на связь.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.