Тульские спасатели за неделю помогли 17 заблудившимся в лесах грибникам Фото: Архив "КП"

В Тульской области в разгаре грибной сезон, а именно на него приходится пик заблудившихся людей, как отмечают спасатели МЧС. В этот период на территории Тульской области в лесах практически ежедневно кто-то теряется.

Так, только за прошедшую неделю тульские спасатели помогли выбраться 17 заблудившимся грибникам. Больше всего потерявшихся пришлось на Веневский район и городской округ Тулы. Искали потерявшихся людей сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов на спецтехнике, также использовалась группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Использование «беспилотников» позволяет проводить детальные съемки с получением точных данных, а тепловизор, установленный на БПЛА, позволяет вести наблюдение даже в условиях ограниченной видимости и в темноте.

Благодаря совместным действиям с другими ведомствами и добровольцами всех потерявшихся грибников удалось найти.

Спасатели напоминают правила для всех, кто собирается в лес за грибами:

1. Обязательно предупредите кого-то из родных и близких, куда, когда и на какую продолжительность пребывания вы отправляетесь.

2. Возьмите с собой заряженный телефон, воду, компактный острый нож и минимальный набор медицинских средств первой необходимости.

3. Во время похода в лес лучше надеть яркую одежду, хотя бы жилеты, для того, чтобы не упустить друг друга из вида, а спасателям заметить потерявшегося.

4. Если вы заблудились первое и самое основное правило – не паниковать! Нужно постараться взять себя в руки, хорошо подумать и вспомнить, что вы в последний раз проходили, какие ориентиры могли бы вам помочь сориентироваться на местности. Это могут быть просеки, линии электропередач, поля.

Лучше всего попытаться позвонить в службу спасения по номеру 112. Помните, что можно дозвониться, даже если отсутствует сотовая связь.