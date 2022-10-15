В поселке Серп и Молот Тульской области нашли и обезвредили два взрывных устройства Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 14 октября, группа выполнения спецработ Управления противопожарной службы обезвредили 2 взрывных устройства. Эти устройства - артиллерийские снаряды калибром 76 мм - обнаружили в поселке Серп и Молот в Ефремовском районе Тульской области.

Управление МЧС напоминает жителям и гостям Тульской области порядок действий в случае, если обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".