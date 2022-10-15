В Туле пяти жителям региона вручили знаки отличия «Отцовская слава» Фото: материалы пресс-служб

14 октября, в преддверии Дня отца, пять тульских мужчин наградили знаками отличия «Отцовская слава» - это региональная награда, которую учредили по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и в этом году она вручается впервые.

Знак отличия «Отцовская слава» – высшая степень признания роли и заслуг отца в воспитании детей, в том числе усыновленных и приемных.

Также в этот день получили дипломы и ценные призы победители областного конкурса «Отцовство – долг и дар», который проходит уже в 14-й раз. В этом году в конкурсе соревновались 50 участников, их оценивали в четырех номинациях:

- «Отцы – основа семьи и Отечества»,

- «Многодетный отец»,

- «Таланты отцов – таланты детей»,

- «Отец, воспитывающий особого ребенка».

Особую благодарность от имени губернатора выразили тем отцам, которые сегодня с оружием в руках отстаивают интересы Отечества. Сражаются за будущее своих семей и всей страны, служат примером мужества и любви к Родине для молодого поколения.