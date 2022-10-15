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Происшествия15 октября 2022 11:05

В центре Тулы столкнулись Hyundai и пассажирский автобус

В аварии никто из людей не пострадал, но движение на участке было на некоторое время затруднено
Источник:kp.ru
В центре Тулы столкнулись Hyundai и пассажирский автобус

В центре Тулы столкнулись Hyundai и пассажирский автобус

Фото: соцсети

Утром 15 октября в центре Тулы, на пересечении улицы Советской с улицей Оборонная, произошло ДТП: там "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Hyundai.

О происшествии очевидцы сообщили в одной из тульских групп в соцсети: по их свидетельству, иномарка выехала на полосу встречного движения, где и встретилась с автобусом.

По данным тульского ГИБДД, никто из людей в ДТП не пострадал, точные обстоятельства происшествия еще предстоит установить.