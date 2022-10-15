В центре Тулы столкнулись Hyundai и пассажирский автобус
Фото: соцсети
Утром 15 октября в центре Тулы, на пересечении улицы Советской с улицей Оборонная, произошло ДТП: там "лоб в лоб" столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль Hyundai.
О происшествии очевидцы сообщили в одной из тульских групп в соцсети: по их свидетельству, иномарка выехала на полосу встречного движения, где и встретилась с автобусом.
По данным тульского ГИБДД, никто из людей в ДТП не пострадал, точные обстоятельства происшествия еще предстоит установить.