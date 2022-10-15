У тульского частного змеезаводчика родилась двухголовая змея Фото: материалы пресс-служб

Как сообщила пресс-служба тульского экзотариума, у одного из тульских тульских частных заводчиков рептилий на свет появилась змея с мутацией — двумя головами. К сожалению, маленькая самочка плосконосой куфии — именно к этому виду относится необычный змееныш — оказалась нежизнеспособна.

Сотрудница экзотариума Дарья Змеева рассказала о возможных причинах появления и особенностях таких змей.

«Сразу скажу — это не влияние плохой экологии, радиационного фона или ГМО. Двухголовость у рептилий — одна из самых распространенных мутаций, которая может иметь несколько причин. Так, это могут быть близнецы, которые не разошлись: у змей нередки случаи, когда из одного яйца появляется два змееныша-близнеца, но если они не разделились до конца, то появляется вот такой мутант. Также на появление такого детеныша могут повлиять продолжительные близкородственные скрещивания. На самом деле, для рептилий подобное (инцест братьев и сестер или родителей и детей) далеко не так вредно, как для млекопитащих, и заводчики иногда сводят родственников. Например, родители двухголовой змейки из Тулы приходятся друг другу матерью и сыном. Но все же в нашем случае это скорее случайность, чем следствие инцеста: у двухголовой змейки 29 братьев и сестер из одного выводка, и все они совершенно здоровые детеныши без патологий.»

Подробнее о вопросе можно узнать из ролика, снятого экзотариумом.