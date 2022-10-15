Дежурным по Туле в субботу, 15 октября, стал Александр Ильинский Фото: Архив "КП"

В Туле каждые выходные на дежурство заступают сотрудники администрации города, которые следят за порядком.

15 октября, в субботу, на посту дежурного - начальник управления экономического развития администрации города Тулы Александр Ильинский. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).