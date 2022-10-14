36-летний судимый житель Тульской области насмерть забил соседа в пьяной ссоре Фото: Архив "КП"

36-летний ранее судимый житель Киреевска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 12 октября 2022 года в коммунальной квартире одного из домов на улице Тесакова в Киреевске между пьяным обвиняемым и его 62-летним соседом произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил соседа руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: ужепроведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.