36-летний судимый житель Тульской области насмерть забил соседа в пьяной ссоре
Фото: Архив "КП"
36-летний ранее судимый житель Киреевска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По версии следствия, 12 октября 2022 года в коммунальной квартире одного из домов на улице Тесакова в Киреевске между пьяным обвиняемым и его 62-летним соседом произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил соседа руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: ужепроведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.