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Происшествия14 октября 2022 15:01

36-летний судимый житель Тульской области насмерть забил соседа в пьяной ссоре

потерпевший, 62-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм
Источник:kp.ru
36-летний судимый житель Тульской области насмерть забил соседа в пьяной ссоре

36-летний судимый житель Тульской области насмерть забил соседа в пьяной ссоре

Фото: Архив "КП"

36-летний ранее судимый житель Киреевска обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 12 октября 2022 года в коммунальной квартире одного из домов на улице Тесакова в Киреевске между пьяным обвиняемым и его 62-летним соседом произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил соседа руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: ужепроведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.