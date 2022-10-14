В Тульской области за 8 месяцев 2022 года число умерших превысило число рождений в 2,6 раза Фото: Архив "КП"

В Тульской области за восемь месяцев 2022 года - с января по август - смертность в Туле и области превысила рождаемость в 2,64 раза. Об этом сообщает Туластат.

Так, по имеющимся данным, за этот период на свет в регионе появились 6 414 детей, а вот умерли 16 969 человек. В сравнении с предыдущим годом число рождений сократилось на 374 ребенка, правда, и число смертей также уменьшилось - на 2 406 человек.

Естественная убыль населения за восемь месяцев составила 10 555 туляков, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель снизился на 2 032 граждан.