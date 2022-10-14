В Тульской области найден редкий краснокнижный гриб (Фото - Марина Привалова, ООПТ)

Гиропор синеющий, или Синяк - Gyroporus cyanescens - это редкий гриб, внесенный в красную книгу Тульской области в статусе "редкий вид". Он обитает в хвойных, смешанных и лиственных лесах, предпочитает светлые и влажные места. Плодовые тела (собственно грибы) появляются на поверхности небольшими группами в августе—сентябре, но не каждый год.

Отличительная особенность гиропора синеющего - почти моментальное появление пятен чернильно-синего цвета при надавливании и особенно на срезе - название "гриб-синяк" очень точно отражает это свойство. Посинение происходит из-за попадания воздуха на мякоть: содержащиеся в ее тканях вещества окисляются и приобретают синий оттенок. Гриб-синяк распространен в лесной полосе Северного полушария, но почти везде отмечается как редкий и рекомендован к охране. В Тульской области в разные годы он был отмечен в Алексинском, Белёвском и Щёкинском районах.

В 2022 году гиропор нашли на территории Суворовского района при мониторинге редких лесных биотопов.