В Туле 16 октября на улице Кутузова ограничат движение трамваев Фото: Архив "КП"

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству, в воскресенье, 16 октября, с 9:00 до 13:00 на улице Кутузова на участке от улицы Марата до улицы Кирова ограничат движение трамваев из-за работ по опиловке деревьев.

Движение трамвайных маршрутов №№ 3 и 7 на время проведения работ будет осуществляться по измененной схеме:

№3 "Московский вокзал - Щегловская Засека": ул. Коминтерна - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская ул. - Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

№7 "ст-н «Металлург» - Щегловская засека": ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата