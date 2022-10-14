В тульском перинатальном центре торжественно выписали 3000-го родившегося здесь малыша Фото: материалы пресс-служб

13 октября из тульского перинатального центра торжественно выписали маму с ребенком - девочка Дарья весом 3250 граммов и ростом 51 сантиметр стала "юбилейным", 3000-м по счету, ребенком, появившимся на свет в этих стенах. Девочка родилась в семье врачей из Киреевска и является третьим ребенком в семье.

Родителям малышки вместе со свидетельством о рождении вручили памятный серебряный знак Правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а также поздравительный адрес и подарок от губернатора Алексея Дюмина.